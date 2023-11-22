Клубные пространства появятся на Ялтинской и Фестивальной улицах.

Клубные пространства появятся на Ялтинской и Фестивальной улицах.В Москве продолжают открываться центры долголетия. Это современные клубные пространства для разнообразного досуга горожан старшего поколения.Московские центры долголетия получили еще две площадки общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Помещения расположены в Нагорном и Левобережном районах, сообщил министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.Площадка в Нагорном районе станет одним из крупнейших клубов долголетия. Ее площадь – 1,14 тысячи квадратных метров. Здание находится по адресу: Ялтинская улица, дом 1а, уточнил Гаман.Площадка в Левобережном районе площадью 656 квадратных метров находится по адресу: Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1. Рядом расположен парк Дружбы и Северный речной вокзал.Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова напомнила, что первый клуб для горожан старшего возраста открылся в 2019 году в районе Марьина Роща. Москвичи могут объединяться в сообщества по интересам, изучать иностранные языки, заниматься кулинарией, театральным мастерством, спортом, постигать компьютерную грамотность и многое другое."В центрах на Ялтинской и Фестивальной улицах будут обустроены спортивные и актовые залы, тихие, шумные и медиагостиные, творческие мастерские, кулинарные студии и кафе", – сказала Громова.Сегодня в Москве действует около 100 центров долголетия. Клубы открыты для горожан старше 55 лет. Посещение бесплатное.Столица подготовила для горожан старшего поколения насыщенную осенне-зимнюю образовательную программу, мэр Сергей Собянин. Открыты группы по иностранным языкам, психологии, ИТ, истории, ландшафтному дизайну, философии и прочим дисциплинам. Партнерами центров долголетия стали ведущие вузы: МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский политех и другие.Для любителей активного образа жизни работает около пяти тысяч групп по различным видам спорта и 100 групп в поликлиниках по программе "Тренировки долголетия". С приходом зимы в парках начнутся занятия по катанию на коньках и лыжах.