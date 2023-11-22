В рамках Дня правовой помощи во Владимире провели открытый урок по основам...

В рамках "Дня правовой помощи" во Владимире провели открытый урок по основам юриспруденции.Ребятам школе №49 рассказали, какие права у них уже есть и какие обязанности они несут, а также дали несколько юридических советов в части учебы и образования. Напомним что дата - 20 ноября - была выбрана в связи с принятием декларации прав ребенка в 1959 году. Документ провозгласил права детей и 10 принципов их защиты, независимо от национальности, цвета кожи и имущественного положения.Надежда Бугрова начальник отдела управления Минюста РФ по Владимирской области:- Учащиеся старшего звена, ребятам в ближайшее время необходимо определяться со своей профессией, вообще с их местом в жизни в будущем и думаю что это важно лишний раз им напомнить о том что можно, о том что нельзя ну и о том что государство и мы взрослые помним о них, знаем и что это одна из основных задач государства заботиться о детях.