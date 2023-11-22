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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2023-v-rezultate-dtp-na-yuzhnoj-obezdnoj-vo-vladimire-spasateli-deblokirovali-odnogo-postradavshego.html" target="_blank">В результате ДТП на Южной объездной во Владимире спасатели деблокировали одного пострадавшего</a> - В результате ДТП на Южной объездной во Владимире спасатели деблокировали одного пострадавшего. Как...