В результате ДТП на Южной объездной во Владимире спасатели деблокировали одного пострадавшего.
Как...
В результате ДТП на Южной объездной во Владимире спасатели деблокировали одного пострадавшего.
Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области, 22 ноября утром произошло ДТП на 201-м километре M-7 (южный объезд Владимира)- столкнулись автофургон и ВАЗ-2112.
В результате дорожно-транспортного происшествия, спасатели деблокировали одного пострадавшего. Погибших нет.
На месте ДТП работала первая дежурная смена АСС (старший смены — Сергей Гусаров).
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области