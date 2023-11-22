Владимирская область окажется в центре столкновения циклона и антициклона. Погода региона 33 будет...

Владимирская область окажется в центре столкновения циклона и антициклона.Погода региона 33 будет формироваться в противоборстве циклона с центром над Башкирией и антициклона, усиливающегося со стороны Белоруссии, предупреждают синоптики.В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт слабый снег.Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, уточнили специалисты.Утро и день пройдут без осадков. И только вечером возможен мелкий снег.Температура воздуха до минус 10 градусов.Ветер слабый, максимум 3,8 метра в секунду.Атмосферное давление будет падать: с 746 до 732 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Иней на деревьях предвещал мороз, а туман – тепло.- Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого 4 декабря морозы будут сменяться оттепелью.Фото: https://www.pxfuel.com