В 2024 году по государственной программе «Развитие туризма» Владимирская область получит более 103 млн рублей.

В 2024 году по государственной программе «Развитие туризма» Владимирская область получит более 103 млн рублей. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила регионального правительства.Деньги поступят из федерального бюджета, проект которого в окончательном чтении приняла Госдума РФ. Отмечается, что 33-й регион вошёл в число 25 субъектов страны, которые получат поддержку в развитии туристического направления.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, субсидия, в частности, будет направлена на продвижение событийных мероприятий и поддержку туристических проектов: «Наша основная задача сейчас поддерживать проекты, которые меняют пространства, создают атмосферу, привлекают гостей своей самобытностью».Кроме того, в период с 2024 по 2026 годы наш регион должен получить 39,7 млн рублей из федеральной казны на развитие сельского туризма.