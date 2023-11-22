Во Владимирской области фельдшерско-акушерские пункты строят с опережением сроков.

Во Владимирской области фельдшерско-акушерские пункты строят с опережением сроков. Так, уже в начале 2024 года первых пациентов должны принять новые ФАПы в деревне Большой Приклон, а также в сёлах Архангел и Войново. Об этом 22 ноября проинформировала регионального правительства.Медучреждения возводят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». «В рамках опережающих мероприятий 2024 года контракт на возведение 8 модульных конструкций заключили в июне этого года. Стоимость каждого из объектов превышает 4 млн рублей», – говорится в сообщении правительства 33-го региона.Также в ближайшем будущем запланирована установка модульных ФАПов в деревнях Мишино, Савково, Илькино, посёлке Новки и селе Патакино Владимирской области.