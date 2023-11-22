Артисты Владимирской областной филармонии выступят в разных городах страны с программой «Русь Владимирская в песнях и танцах». Первый концерт пройдет в Петропавловске-Камчатском.

Артисты Владимирской областной филармонии выступят в разных городах страны с программой «Русь Владимирская в песнях и танцах». Первый концерт пройдет в Петропавловске-Камчатском. Коллектив “Русь” – визитная карточка Владимирской области. В своем творчестве они используют вокальные и танцевальные традиции русского народа. В гастрольной программе фольклор будет сочетаться с современными ритмами, а также с яркими танцами и