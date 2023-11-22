Владимирский хлебокомбинат провел итоги акции Первоклассник. В областной Филармонии подвели...

Владимирский хлебокомбинат провел итоги акции "Первоклассник".В областной Филармонии подвели итоги 26 творческого конкурса "Первоклассник". Акцию ежегодного организует и проводит Владимирский хлебокомбинат. Подробности в нашем сюжете.Золотой колобок - теперь первоклассник. Символ Владимирского хлебокомбината побывал в космосе, погулял по региону. И вот садится за парту. Артем Киселев - ученик 1 "А" класса второй владимирской школы. Поделку делал вместе с семьей. За коллективный труд Киселевых наградили ценными подарками.Артем Киселев первоклассник школы №2 (г. Владимир):- Мой колобок пришел в класс учиться со своей подружкой баранкой. Сестра помогала нам делать класс.Ребята с большим энтузиазмом принимают участие в творческом конкурсе, который стал поистине семейным. За 26 лет акция "Первоклассник" охватила всю Владимирскую область — в ней участвовали свыше 300 тысяч детей!Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":- Мы понимаем что количество детей которых мы поздравили скоро будет превышать количество жителей в городе Владимире. и это конечно для нас приятно что целые поколение, несколько поколений, проходят через нашу акцию.В этом году участие в акции приняли свыше семнадцати с половиной тысячи первоклассников. Каждый год тематика конкурса меняется, но неизменно одно, цель конкурса - рассказать о ценности хлеба и его истории.Сергей Лукьянов, заместитель Министра сельского хозяйства Владимирской области:- Это действительно очень важный социальной проект предприятие "ДеЛавант Владимирский хлебокомбинат", оно несет очень важную социальную свою миссию в том, деле воспитании молодежи.Новоиспеченные школьники рисуют, лепят, сочиняют сказки. Победителей акции было несколько в различных номинациях. Специальным призом управляющего за многолетнее участие в конкурсе награждена вся параллель первых классов школы №2.Людмила Миронова, учитель младших классов школы №2 г. Владимир:- Все дети с большим удовольствием приняли участие в конкурсе и делали свои работы из разного материала.Светлана Болтунова, Министр образования и молодёжной политики Владимирской области:- Акция хороша тем, что она объединяет мам, пап, бабушек и дедушек, конечно, детишек, конечно, педагогов и серьезный завод по производству хлеба ради самого главного: ради мира, ради хлеба и ради добра.В планах у Владимирского хлебокомбината открыть музей с лучшими поделками за все годы проведения акции.Ангелина Свищ, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".