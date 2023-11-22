Владимирскими полицейскими в цеху по производству новогодних украшений выявлены шесть нелегальных...

Владимирскими полицейскими в цеху по производству новогодних украшений выявлены шесть нелегальных мигрантовСотрудниками УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке ОМОН регионального Управления Росгвардии проведены проверочные мероприятия по соблюдению миграционного законодательства на территории Александровского района Владимирской области.В ходе проверки в цеху по производству новогодних украшений (мишуры) выявлены шесть граждан Китайской Народной Республики, которые работали в качестве операторов станков без соответствующих разрешений на работу."Установлено, что пятеро работников прибыли на территорию Российской Федерации, указав в графе «цель въезда» – деловая. Нарушители не были в установленном порядке поставлены на миграционный учёт по месту пребывания, а один из них уклонялся от выезда с территории Российской Федерации по окончании срока разрешённого пребывания", - сообщают в ведомстве.По данному факту сотрудниками полиции составлено 12 административных протоколов. Судом принято решение об административном выдворении иностранцев с территории России.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, организовавшего незаконное пребывание граждан КНР в нашей стране.Фото: УМВД по Владимирской области