Председатель судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке Павел Никулин удостоен знака отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени.

Председатель судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке Павел Никулин удостоен знака отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени. Об этом во вторник, 21 ноября, проинформировала Владимирского областного суда.Награду Павлу Никулину вручил председатель регионального суда Сергей Шишкин, пожелав при этом новых профессиональных достижений. В сообщении ведомства отмечается, что знаком «За усердие» судья был отмечен «за значительный вклад в развитие судебной системы и за всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия».