Во Владимире суд обязал региональный Минздрав обеспечить инвалида жизненно необходимым лекарством,...

Во Владимире суд обязал региональный Минздрав обеспечить инвалида жизненно необходимым лекарством, стоимостью 5 миллионов рублейКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчине, который является инвалидом 3 группы, поставлен диагноз - ассоциированная спинальная мышечная атрофия. По медицинским показаниям он нуждается в применении дорогостоящего лекарства (5 миллионов рублей за 1 укол при потребности 3 укола в год), который он должен получать бесплатно.Напомним, что данный препарат является в настоящее время единственным доказано-эффективным патогенетическим средством для лечения заболевания пациента, страдающего редким заболеванием, приводящим к сокращению продолжительности жизни, а также единственным зарегистрированным в РФ препаратом, применяемым для лечения спинальной мышечной атрофии.Кроме того, отмена препарата после начала лечения может привести к ускорению прогрессирования заболевания и ухудшению состояния больного. Но несмотря на неоднократные обращения пациента в органы системы здравоохранения региона, до настоящего времени нужным лекарством он не обеспечен.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованиями к региональному Минздраву устранить допущенные нарушения.Требования прокурора удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.Восстановление нарушенных прав пациента находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com