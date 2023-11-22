Во Владимире впервые прошел творческий конкурс среди молодежи Битва талантов. Он организован...

Во Владимире впервые прошел творческий конкурс среди молодежи "Битва талантов".Он организован областным Министерством культуры. И станет в нашем регионе ежегодным. Какие новые творческие имена зазвучали в этом году? - выяснила наша съемочная группа.Русская культура- в новом амплуа. Динамичная, яркая, молодежная. Такой ее видят студенты Ковровской государственной технологической академии. Виктория Есепова поет в разных музыкальных жанрах, но ее сердце отдано народным песням в стилизованном исполнении. Так песня " Я любила сокола" приобрела новый напев.- Только знаю, что "Мой миленький за родину погиб..."Виктория Есепова, студентка Владимирского филиала РАНХиГС:- Когда я услышала ее в первый раз, она заставила меня плакать. Очень мало песен которые в принципе заставляют меня плакать, трогают до глубины души, и я решила что будет очень хорошо если я смогу ее спеть и передать все те же самые эмоции что и передавал автор в оригинале.Талантливую молодежь Владимирской области объединил конкурс " Битва талантов ". В творческих баталиях есть возможность показать все свои возможности. Номинации на выбор- вокал, танцы и театр, художественное слово и оригинальный жанр .Сергей Попов, директор ресурсного центра добровольчества и молодежных инициатив Владимирской области:- У нас заявок поступило более от 25 учреждений как СПО так и вузы.Особое внимание - патриотическому направлению. В сложные времена культура объединяет. Максим Резниченко - один из молодых, но уже известных исполнителей. С композицией "Победа будет за нами" уже выступал в финале Всероссийского конкурса патриотической песни "Родники". Победу одержал и в "Битве талантов".Максим Резниченко, студент Владимирского государственного университета:- Я говорю в этой песни о том, что мы русские люди добрые, мы любим, мы творим, мы занимаемся прекрасными делами во благо общества.Кто главнее на сцене? Актер, режиссер, а может быть театральный плотник? Или "Монтёр"- в исполнении Егора Иванова? Егор покорил зрителей своим юмористическим номером. Самому Егору по духу близко творчество Михаила ЗощенкоЕгор Иванов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Мне нравится его творчество, оно интересное и он как-то простых людей показывает в своих произведениях и как-то у меня получается отыграть, вроде. Поэтому стараюсь. Ну мне нравится, там смешно, юмористические произведения.Пластичные и завораживающие "нимфы" - образы двух чирлидерш Анастасии Лещинской и Арины Калантаенко. Конкурсантки погрузили зрителей в мифический лес. Девушки начали заниматься спортом несколько лет назад. Выступают в составе вузовской сборной. К сольному номеру готовились долго. Разница в росте важна в акробатике.- Ариша "крутит" я не особо "кручу", плохо, но "кручу". Или же то, что Настя делает сложную акробатику, а я ее не делаю, но стараюсь, учусь. Мы как-то нашли компромисс и вот выступаем вдвоем.Финал творческого сражения стал запоминающимся и энергичным. "Битва талантов"- отличная мотивация для каждого участника развиваться дальше. И профессионально, и творчески.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"