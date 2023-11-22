Во Владимирской области начался показ полнометражного мультфильма про мини-Мишек. На большие...

Во Владимирской области начался показ полнометражного мультфильма про мини-Мишек.На большие экраны вышел мультфильм, знакомый многим маленьким телезрителям по одноименному сериалу. В новые приключения отправляются "Мини Мишки".Анимационный проект расскажет о детстве любимых героев. Кеша, Тучка, Лисичка, крот Валя, еноты-близнецы Саня и Соня и цыплёнок Цыпа живут в крохотном игрушечном городке, где с ними постоянно происходит что-то интересное. Из каждого эпизода юные зрители откроют для себя что-то важное и полезное - зачем нужно делиться, как научиться дружить и почему намного легче справляться со всеми трудностями вместе с верными друзьями. Сборник премьерных серий состоит из семи эпизодов.