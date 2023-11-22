Во Владимирской области родился зубренок. В национальном парке Мещёра в вольерном комплексе...

Во Владимирской области родился зубренок.В национальном парке Мещёра в вольерном комплексе деревни Савинская Гусь-Хрустального района родился первый зубрёнок. Счастливое пополнение случилось в начале ноября.Бычок ещё и первый коренной житель. Папа - чистокровный зубр Мереск, которого привезли в парк 4 года назад из закрывшегося зоопарка в Нижнем Новгороде. У отца семейства серьёзная родословная - он вписан в племенную книгу, его родственники из Окского заповедника. Мама новорождённого - из Муромского заказника. На зубрёнка, которому нет ещё и месяца, его родителей и их соплеменников можно посмотреть, записавшись на экскурсию в дирекции национального парка.(Видео: ТК Подслушано в Добром)