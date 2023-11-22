Во Владимирской области суд обязал делать инвалиду три укола в год стоимостью в 5 миллионов рублей...

Во Владимирской области суд обязал делать инвалиду три укола в год стоимостью в 5 миллионов рублей каждый.Прокуратурой Судогодского района установлено, что мужчине, который является инвалидом 3 группы, поставлен диагноз - ассоциированная спинальная мышечная атрофия. Он нуждается в применении дорогостоящего лекарства (5 млн рублей за 1 укол при потребности 3 укола в год), который он вправе получать бесплатно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Данный препарат является в настоящее время единственным доказано-эффективным средством. А также единственным зарегистрированным в РФ препаратом, применяемым для лечения спинальной мышечной атрофии. Отмена препарата после начала лечения может привести к отрицательной динамике в состоянии больного. До настоящего времени нужным лекарством он не обеспечен, уточнили в надзорном ведомстве.Требования прокурора к региональному Минздраву судом удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.Фото: https://www.pxfuel.com