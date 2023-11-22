Во владимирском Кванториуме прошли областные соревнования по робототехнике. За битвой...

Во владимирском "Кванториуме" прошли областные соревнования по робототехнике.За битвой искусственных интеллектов наблюдал Федор ЛалакинВ этой на первый взгляд простой игрушечной машинке спрятан один секрет - искусственный интеллект! Роботы соревнуются в скорости прохождения трассы с условием, но на пути к финишу им нужно правильно выполнить задание. Робот Артема смог пройти весь маршрут первого этапа быстрее и правильнее своих робо-соперников. Молодой конструктор занимается робототехникой второй годАртем Ковешников, участник:- Меня во-первых это заинтересовало, потому что я раньше немного сам перестраивал свои игрушки и доделывал, переделывал их.Но робота мало собрать. Чтобы он знал, что делать, его нужно правильно запрограммировать. Вот тут и начинается соревновательная часть среди юных инженеров. На умение задать оптимальный алгоритм.Артем Ковешников, участник:- Сначала, нужно найти самое главное, это когда запускается программа, то есть та самая программа, которая нужна для можно сказать оживления робота.Трасса представляет собой специальный маршрут - черную линию. С помощью датчиков робот распознает ее и таким образом понимает, куда нужно ехать. Чем-то принцип напоминает рельсы поезда. Младшие участники проходили "Робосчетчик", где заданием было посчитать количество красных цилиндров. Для ребят постарше "Робопутешественник". Тут важно в правильном порядке заехать в цветные квадратыВиктория Путевская, судья соревнований:- Задачи, которые вот сегодня они не такие сложные, но и не простые. Они реальны к выполнению. Мы посовещались педагогами, что именно эти соревнования мы хотим провести в этом году, потому что они давно не встречались.По итогам соревнований лучшим в маршруте "Робо-счетчик" стал Хлебцов Степан из владимирского "Кванториума", Артем в сумме очков занял третье место, на трассе "Робо-путешественник первое место вновь у "Кванториума 33", у Марии Кулеш.Федор Лалакин Алексей КовалевВести Владимир