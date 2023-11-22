Во владимирском Кванториуме прошли областные соревнования по робототехнике.
За битвой...
Во владимирском "Кванториуме" прошли областные соревнования по робототехнике.
За битвой искусственных интеллектов наблюдал Федор Лалакин
В этой на первый взгляд простой игрушечной машинке спрятан один секрет - искусственный интеллект! Роботы соревнуются в скорости прохождения трассы с условием, но на пути к финишу им нужно правильно выполнить задание. Робот Артема смог пройти весь маршрут первого этапа быстрее и правильнее своих робо-соперников. Молодой конструктор занимается робототехникой второй год
Артем Ковешников, участник:
- Меня во-первых это заинтересовало, потому что я раньше немного сам перестраивал свои игрушки и доделывал, переделывал их.
Но робота мало собрать. Чтобы он знал, что делать, его нужно правильно запрограммировать. Вот тут и начинается соревновательная часть среди юных инженеров. На умение задать оптимальный алгоритм.
Артем Ковешников, участник:
- Сначала, нужно найти самое главное, это когда запускается программа, то есть та самая программа, которая нужна для можно сказать оживления робота.
Трасса представляет собой специальный маршрут - черную линию. С помощью датчиков робот распознает ее и таким образом понимает, куда нужно ехать. Чем-то принцип напоминает рельсы поезда. Младшие участники проходили "Робосчетчик", где заданием было посчитать количество красных цилиндров. Для ребят постарше "Робопутешественник". Тут важно в правильном порядке заехать в цветные квадраты
Виктория Путевская, судья соревнований:
- Задачи, которые вот сегодня они не такие сложные, но и не простые. Они реальны к выполнению. Мы посовещались педагогами, что именно эти соревнования мы хотим провести в этом году, потому что они давно не встречались.
По итогам соревнований лучшим в маршруте "Робо-счетчик" стал Хлебцов Степан из владимирского "Кванториума", Артем в сумме очков занял третье место, на трассе "Робо-путешественник первое место вновь у "Кванториума 33", у Марии Кулеш.
Федор Лалакин Алексей Ковалев
Вести Владимир