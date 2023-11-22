Во владимирском планетарии пройдет встреча с космонавтом-испытателем Леонардом Смиричевским 22...

Во владимирском планетарии пройдет встреча с космонавтом-испытателем Леонардом Смиричевским22 ноября 2023 года в 12.00 во Владимирском планетарии состоится встреча с космонавтом-испытателем, заслуженным испытатель космической техники Леонардом Смиричевским. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Пройдет экскурсия по выставке для учащихся школ и колледжей города, а затем - встреча с гостем в Звездном зале планетария.Леонард Смиричевский в 1966 году участвовал в первом 70-суточном сурдокамерном эксперименте по программе «Алмаз» в Государственном научно-исследовательском институте авиационной и космической медицины (ГНИИИАиКМ) в качестве бортинженера экипажа из трех человек (позывной - «Гранит-2»). Целью эксперимента было подтверждение возможности работы экипажа из нескольких человек в ограниченном объеме макета ОПС «Алмаз». По результатам эксперимента была определена необходимость обеспечения психологической совместимости членов экипажа. В 1968 году Смиричевский был зачислен инженером-испытателем, участвовал в испытаниях в условиях моделированной невесомости на самолетах Ту-104 и Ил-76К с макетом возвращаемого аппарате (ВА), бытового отсека и функционально-грузового блока космического корабля «Алмаз», участвовал в испытаниях в гидроневесомости на макете станции.Наш гость - заслуженный испытатель космической техники, мастер спорта СССР по самолетному спорту, выполнил более сотни прыжков с парашютом, освоил пилотирование планеров и самолетов.Во Владимирском планетарии продолжается работа над совершенствованием выставки. Здесь есть экспонаты, некоторых из которых нет больше ни в одном музее мира. Среди них - кресло космонавта космического корабля, медицинская и техническая аппаратура пилотируемой станции, модели пилотируемого ракетно-космического комплекса «Алмаз» с возвращаемым аппаратом и ракеты-носителя «Протон».Ранее мы рассказывали, как летом этого года посетил Владимирскую область космонавт-испытатель Иван Вагнер.Фото: freepik.com