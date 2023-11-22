Во вторник, 21 ноября, в столице 33-го региона прошёл фестиваль по шашкам «Черное-белое», в котором приняли участие воспитанники детсадов Владимира.

Во вторник, 21 ноября, в столице 33-го региона прошёл фестиваль по шашкам «Черное-белое», в котором приняли участие воспитанники детсадов Владимира. Об этом сообщила мэрии.Подобное мероприятие в региональном центре состоялось впервые и собрало юных игроков из 14 дошкольных образовательных учреждений. Организаторами фестиваля выступили управление образования и управление физической культуры и спорта горадминистрации.Победителем среди мальчиков стал Костя Бараков из детсада №66, а у девочек первое место завоевала Русана Калоева из детсада №59.