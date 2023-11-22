АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в эксплуатацию два резервуара для нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» Володарского нефтепродуктопроводного управления.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в эксплуатацию два резервуара для нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» Володарского нефтепродуктопроводного управления. Мероприятия проведены в рамках расширения приема топлива от Московского НПЗ.Строительство нового резервуара вертикального стального (РВС) объемом 400 куб. м велось с июля 2022 года. Было использовано порядка 17 тонн металлоконструкций. Выполнено устройство кольцевого железобетонного фундамента, монтаж металлоконструкций днища, стенки, крыши резервуара, монтаж шахтной лестницы, подземных и надземных технологических трубопроводов.Также смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики. Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуара и оборудования.По нормам действующего природоохранного законодательства внутри каре резервуара установлены противофильтрационные экраны. Они сделаны из полиэтиленовой пленки повышенной плотности, представляющей собой геомембрану, обладающую высокой механической прочностью, сопротивляемостью воздействию химических реагентов, устойчивостью к высоким и низким температурам, а также воздействию ультрафиолета.Центральным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии нового объекта капитального строительства требованиям проектной документации, нарушений при реализации проекта не выявлено.После успешного проведения гидравлических испытаний и комплексного опробования резервуар введен в эксплуатацию.Также в ноябре на ЛПДС завершены работы по капитальному ремонту резервуара объемом 7,5 тыс. куб. м. Выполнено восстановление антикоррозионной защиты. После комплексного опробования ёмкость введена в эксплуатацию. Проведенный капитальный ремонт обеспечит надежную эксплуатацию резервуара на срок до 10 лет.Проведенные мероприятия позволят обеспечить стабильную поставку нефтепродуктов потребителям в Московский регион, в частности, транспортировку авиатоплива в аэропорты столичного авиаузла: Внуково, Домодедово и Шереметьево.