Городские коммунальные службы продолжают зимнюю уборку. За сутки из Владимира вывезли более 200 кубометров снега, сообщили в мэрии. В ночь с 21 на 22 ноября дороги убирали 27 единиц спецтехники:

Городские коммунальные службы продолжают зимнюю уборку. За сутки из Владимира вывезли более 200 кубометров снега, сообщили в мэрии. В ночь с 21 на 22 ноября дороги убирали 27 единиц спецтехники: грейдеры, самосвалы, тракторы, погрузчик, комплексные машины. 22 ноября город очищали 44 единицы техники и 55 рабочих ручной уборки ЦУГД. Кроме того, на улицах ежедневно работают около