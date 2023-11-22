Проблему заметил и глава города. В своем телеграм-канале Дмитрий Наумов сообщил, что в мэрию поступило много обращений, пришлось организовать рабочую встречу. По итогам совещания чиновники

Проблему заметил и глава города. В своем телеграм-канале Дмитрий Наумов сообщил, что в мэрию поступило много обращений, пришлось организовать рабочую встречу. По итогам совещания чиновники решили провести инвентаризацию дорожных знаков и продумать механизм эвакуации большегрузов. Еще в администрации отметили, что необходимо организовать фотофиксацию автомобилей, которые нарушают ПДД. Это предлагается сделать с помощью системы “Паркон”, которая