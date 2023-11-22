Алина Васильева одна воспитывает 13-летнего сына. Из-за проблем с лечением ее заболевания делать это становится все труднее. В 2015 году женщине поставили страшный диагноз – рассеянный

Алина Васильева одна воспитывает 13-летнего сына. Из-за проблем с лечением ее заболевания делать это становится все труднее. В 2015 году женщине поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. При такой болезни иммунитет дает сбой и начинает атаковать центральную нервную систему. В начале ноября Алина должна была пройти курс лечения препаратом под названием «Окрелизумаб», но с его