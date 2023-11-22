Обманул почти на 5 миллионов. Жительница Владимира перевела мошенникам все свои сбережения. Неделю назад женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. На протяжении месяца ей

Обманул почти на 5 миллионов. Жительница Владимира перевела мошенникам все свои сбережения. Неделю назад женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. На протяжении месяца ей звонил злоумышленник, который просил перевести ему деньги для предотвращения их незаконного списания. Мужчина на противоположном конце провода называл себя сотрудником безопасности банка. В итоге женщина отдала мошенникам 4 миллиона