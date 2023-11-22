По обвинению в серии краж из машин и магазина перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального.

По обвинению в серии краж из машин и магазина перед судом предстанет 41-летний житель Гусь-Хрустального. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили причастность мужчины к 11 эпизодам. Например, он проникал в припаркованные возле домов грузовики. Фигурант гаечным ключом бил стёкла и вытаскивал из машин инструменты, сумки и прочее имущество. Кроме того, гражданин украл 9 аккумуляторов из магазина техники. Причинённый ущерб превысил 145 тыс. рублей.Наконец подозреваемого задержали, и на допросе он во всём признался. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.