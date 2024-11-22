Заявок на торги не поступило.

Во Владимире не нашлось покупателей на автобусные маршруты №18С и №1. Заявок на торги, начавшиеся по условиям контрактов на предоставление автобусов на 3 года, не поступило, что подтвердилось документацией на сайте госзакупок.Требования к перевозчикам включали обеспечение автобусами не менее чем на 90 пассажиров, оснащение видеокамерами и системой ГЛОНАСС, а также брендирование. Ранее маршрут №18С обслуживала компания «ПОАТиС», от которой в январе отказались, после чего им временно занялся «Владимирпассажиртранс». Аналогичная ситуация произошла и с маршрутом №1С, который также временно обслуживался городской компанией после ухода прежнего перевозчика.Напомним, ранее мы писали, что