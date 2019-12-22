22 декабря в Абакане пройдут досрочные выборы мэра.

22 декабря в Абакане пройдут досрочные выборы мэра. Решение о голосовании было принято в октябре горсоветом после гибели мэра Николая Булакина в ДТП, передает РИА Новости.На пост претендуют четыре кандидата: замглавы Абакана по градостроительству Алексей Лемин ("Единая Россия"), Михаил Молчанов, житель Красноярского края, работающий у индивидуального предпринимателя (ЛДПР) и два самовыдвиженца — замдиректора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер и директор ООО "Терра" Иван Аксенов.66-летний Николай Булакин погиб 14 октября. Он управлял автомобилем, который вылетел в кювет и врезался в препятствие. Возможная причина аварии – заболевание сердца, которым страдал Булакин.