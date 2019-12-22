Телеведущий выпустил анонс своей телепередачи Привет, Андрей! на первом канале в необычном стиле. Шоумен исполнил знаменитую песню, заменив в ней слова.

Телеведущий выпустил анонс своей телепередачи "Привет, Андрей!" на первом канале в необычном стиле. Шоумен исполнил знаменитую песню, заменив в ней слова.Журналист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте короткий отрывок из своего шоу на "Первом Канале". Как можно понять из видеоролика, предстоящий выпуск будет посвящен новогодним "Голубым огонькам".На фоне украшенной в стиле девяностых сцены шоумен попытался исполнить на свой лад знаменитый шлягер "Пять минут", заменив в песне слова. Его текст был посвящен праздничным передачам и ее гостям. Однако у россиян этот перфоманс вызвал отвращение.21 Дек 2019 в 2:00 PSTВ комментариях пользователи обрушились на со шквалом критики. Многие из них заявили, что устали каждый год видеть на телеэкранах одно и то же."Какой же это адский треш", "Все радуются, пьют,лучше бы эти деньги собрать и отдать в детские дома, уроды каждый код одно и то же", "Ужас. Сейчас точно 2020 год будет? Судя по рекламе 1980", – писали участники дискуссии.