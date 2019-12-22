В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс на льду арены Нассау Колизеум в серии буллитов проиграл команде Анахайм Дакс со счетом 5:6 Б.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на льду арены "Нассау Колизеум" в серии буллитов проиграл команде "Анахайм Дакс" со счетом 5:6 Б.Основное время встречи завершилось вничью – 5:5. У хозяев льда шайбы забросили Андерс Ли (2-я минута), Брок Нельсон (18), Мэтью Барзал (30), Ник Ледди (35) и Райан Пулок (54), а у гостей – Макс Комтуа (17), Сэм Кэррик (18), Адам Хенрик (26), Якоб Сильверберг (35) и Кэм Фаулер (51).Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Дакс", победный бросок на свой счет записал Якоб Сильверберг.Российский голкипер "Нью-Йорка" Семен Варламов отразил 23 из 28 бросков по своим воротам."Айлендерс" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 49 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Анахайм" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 34 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" во вторник, 24 декабря, примет "Коламбус Блю Джекетс", а "Дакс" двумя днями ранее на выезде сыграет с командой "Нью-Йорк Рейнджерс".