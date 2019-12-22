Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который ранее вызвал его на поединок.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который ранее вызвал его на поединок."Флэшмоб "вызови Емельяненко" на бой дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила", – написал Емельяненко-младший в социальной сети Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramФлэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошёл и до моего друга Рамзана @za_kadyrova_95eng Ахмат Сила! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #ммаПубликация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 21 Дек 2019 в 9:27 PSTВ субботу, 21 декабря, Кадыров заявил, что в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко, потому он тоже не захотел оставаться в стороне.Напомним, что ранее 38-летний спортсмен провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Позже с Емельяненко захотел сразиться олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, однако Александр отказал боксеру.