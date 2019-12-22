Полузащитник московского Локомотива Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе Манчестер Юнайтед. Сумма предполагаемого трансфера составляет 40 миллионов евро.

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед". Сумма предполагаемого трансфера составляет 40 миллионов евро.О возможном переходе 24-летнего российского футболиста в стан "красных дьяволов" сообщил TuttoMercatoWeb. Ранее интерес к игроку "Локомотива" проявляли итальянские команды "Милан" и "Ювентус".В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел за "железнодорожников" 21 игру, забив девять мячей.