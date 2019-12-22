Совместная фотография двух звезд вызвала переполох среди россиян. В адрес артистов полился поток осуждающих комментариев.

Совместная фотография двух звезд вызвала переполох среди россиян. В адрес артистов полился поток осуждающих комментариев.опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию с певцом Никитой Джигурдой. В описании к публикации указано, что она была сделана во время посещения балериной Большого Московского государственного цирка, которым руководит Эдгард Запашный.На фотографии Волочкова и Джигурда запечатлены стоящими в обнимку в элегантных костюмах. Танцовщица при этом выбрала несвойственный для себя наряд, состоящий из синих пиджака и брюк. В руке она держит букет цветов.Неизвестно, чем данный снимок вызвал гнев пользователей, однако оказался под шквалом серьезных обвинений в свой адрес. Один из пользователей заявил, что артист якобы изнасиловал богатую женщину.21 Дек 2019 в 9:20 PST"Этот урод уже изнасиловал одну богатую мадам и завладел ее имуществом после ее загадочной гибели. не страшно с таким общаться, Настя?", – написал участник дискуссии.Критике подверглась и Анастасия Волочкова. В основном, негативные комментарии в адрес звезд поступали от зоозащитников."Только бездушный мерзавец по происхождению или слабый умом человек может рекламировать концлагерь для животных. Лицемерное отродье!", – разъярился юзер.