На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, завершилась мужская гонка на 15 км с общего старта. Победу в ней одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах. Его результат – 41 минута, 36,3 секунды.

На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, завершилась мужская гонка на 15 км с общего старта. Победу в ней одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах. Его результат – 41 минута, 36,3 секунды.Вторым в масс-старте финишировал француз Эмильен Жаклен (+42,1 секунды, 1 промах). Третьим стал Тарье Бе, уступивший брату 51,8 секунды. Он также допустил лишь один промах.Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, занявший 11-е место. Он дважды не сумел закрыть мишень. От лидера гонки он отстал на 2 минуты 17,4 секунды.