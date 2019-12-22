Дело актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином в конце сентября, будет рассматриваться Преображенским судом столицы - по месту прописки обвиняемой. Туда по подсудности передал возбужденное в отношении нее уголовное дело Симоновский суд Москвы.

Дело актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином в конце сентября, будет рассматриваться Преображенским судом столицы — по месту прописки обвиняемой. Туда по подсудности передал возбужденное в отношении нее уголовное дело Симоновский суд Москвы.Дело возбуждено по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", передает ТАСС. Она предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы.28 сентября этого года сотрудники ГИБДД в рамках профилактического полицейского мероприятия "Нетрезвый водитель" на Стромынке остановили для проверки белый автомобиль "Калиллак" под управлением 39-летней актрисы. Та заметно нервничала, а от медицинского освидетельствования, которое ей предложили пройти из-за запаха алкоголя, отказалась.В ходе досмотра у Бочкаревой обнаружили пакет с порошком массой 0,69 грамма, содержавшим в своем составе кокаин. Актриса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она категорически опровергала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все произошедшее шуткой.Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения уже обернулся для Бочкаревой лишением водительских прав на один год и восемь месяцев и штрафом в 30 тысяч рублей. Такое постановление вынес 18 октября мировой судья, рассматривавший ее дело. Сама актриса, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", на заседании не присутствовала, а решение судьи обжаловать не стала.