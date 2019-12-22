Скандальный блогер Лена Миро
раскритиковала 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летнюю супругу Полину. Она
уверена, что девушка вышла замуж за телеведущего не по любви.
Скандальный блогер Лена Миро
раскритиковала 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летнюю супругу Полину. Она
уверена, что девушка вышла замуж за телеведущего не по любви.
Шоумен приударил за возлюбленной, когда
ей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как Дмитрий
Дибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницей
они воспитывают трех сыновей.
Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей модели
выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, что
Дмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. "Это старый хиппующий дед, вусмерть
обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит
о низком содержании тестостерона в организме", – резко заявила Миро.
При этом она
добавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать,
не убирать дом и "таскать свои пальчики на маникюр", не задумываясь
о деньгах. Миро заявила, что "девка легла под
старика" и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светского
обозревателя, это того не стоило.
15 Ноя 2019 в 2:52 PST
Лена Миро заявила, что тратить свою молодость на все
это глупо. Блогер порассуждала, что жена получила взамен. "Крышу
над головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян?
Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащиться
на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?", – высказалась
она.
"Не
густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна", -
резюмировала Миро свой критический выпад в сторону с Полиной
блогер.