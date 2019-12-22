Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летнюю супругу Полину. Она уверена, что девушка вышла замуж за телеведущего не по любви.

Скандальный блогер Лена Мирораскритиковала 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летнюю супругу Полину. Онауверена, что девушка вышла замуж за телеведущего не по любви.Шоумен приударил за возлюбленной, когдаей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как ДмитрийДибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницейони воспитывают трех сыновей.Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей моделивыглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, чтоДмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. "Это старый хиппующий дед, вусмертьобколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорито низком содержании тестостерона в организме", – резко заявила Миро.При этом онадобавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать,не убирать дом и "таскать свои пальчики на маникюр", не задумываясьо деньгах. Миро заявила, что "девка легла подстарика" и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светскогообозревателя, это того не стоило.15 Ноя 2019 в 2:52 PSTЛена Миро заявила, что тратить свою молодость на всеэто глупо. Блогер порассуждала, что жена получила взамен. "Крышунад головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян?Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащитьсяна работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?", – высказаласьона."Негусто как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна", -резюмировала Миро свой критический выпад в сторону с Полинойблогер.