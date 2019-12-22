Анастасия Решетова похвасталась фото с известным американцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.

Анастасия Решетова похвасталась фото с известнымамериканцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложениедля мобильного телефона. Программа "Дежавю" позволяет загрузить любой портрет,а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.АнастасияРешетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из нихона позирует с супругом КимКардашьян, на другом с Леонардо ДиКаприо."Кажется,дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают?Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте", – написалаАнастасия в личном "Инстаграм".20 Дек 2019 в 6:22 PSTОтметим,чтотоже решил протестировать программу. Правда, итогом экспериментаартист остался недоволен."Непонимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", – признался артист.20 Дек 2019 в 6:21 PST"Можетстоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣", "Может приложение лучше разбирается втвоих талантах?)😉😂👍🏻", "Насыщенная жизнь. Что тутскажешь", "Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот закого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – подшучивали над поклонники.