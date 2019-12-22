Анастасия Решетова похвасталась фото с известным
американцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.
Анастасия Решетова похвасталась фото с известным
американцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.
Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение
для мобильного телефона. Программа "Дежавю" позволяет загрузить любой портрет,
а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.
Анастасия
Решетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из них
она позирует с супругом Ким
Кардашьян
, на другом с Леонардо ДиКаприо.
"Кажется,
дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают?
Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте", – написала
Анастасия в личном "Инстаграм".
20 Дек 2019 в 6:22 PST
Отметим,
чтотоже решил протестировать программу. Правда, итогом эксперимента
артист остался недоволен.
"Не
понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в
15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", – признался артист.
20 Дек 2019 в 6:21 PST
"Может
стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣", "Может приложение лучше разбирается в
твоих талантах?)😉😂👍🏻", "Насыщенная жизнь. Что тут
скажешь", "Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот за
кого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – подшучивали над поклонники.