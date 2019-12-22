Легендарная актриса Джейн Фонда вчера в пятый раз была задержана полицией. На этот раз – у здания Конгресса США. Не исключено, что звезда Голливуда встретит свой 82-й день рождения за решеткой.

Легендарная актриса Джейн Фонда вчера в пятый раз была задержана полицией. На этот раз – у здания Конгресса США. Не исключено, что звезда Голливуда встретит свой 82-й день рождения за решеткой.Фонда с сентября проводит акции под названием "Пожарная тревога" в защиту окружающей среды. Минувшая пятница не стала исключением. Актрису и еще 137 активистов задержали в фойе здания "Харт" на Капитолийском холме, где размещаются офисы сенаторов.Арест кинодиву не расстроил. Во время задержания толпа поклонников исполнила ей традиционную песню Happy birthday, и Фонду увели, передает ТАСС.Джейн Фонда – обладательница двух "Оскаров", удостоена 7 премий "Золотой глобус", премии "Эмми" и двух премий Британской академии кино.