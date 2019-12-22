Через несколько дней первые поезда пересекут Крымский мост. Украинские СМИ сообщают, что для приготовления к открытию железной дороги Керченский пролив перекроют для судоходства на четыре дня. Народ начал выражать негодование.

Через несколько дней первые поезда пересекут Крымский мост. Украинские СМИ сообщают, что для приготовления к открытию железной дороги Керченский пролив перекроют для судоходства на четыре дня. Народ начал выражать негодование.Министерство транспорта России перекрыло движение в проливе на несколько суток – с 21 по 24 декабря. Об этом пишет украинский портал "Обозреватель".Между тем сообщение на сайте ведомства отличается от заявлений в СМИ Незалежной. В Минтрансе отметили, что вход судо в акваторию Крымского моста в эти дни не рекомендуется. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности.Перекрытие Керченского пролива может создать серьезные неудобства для украинского судоходства в регионе. В таком случае порты Мариуполя и Бердянска будут изолированы.Скорое открытие железной дороги по Крымскому мосту переполошило украинцев. Сотрудник Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко закатил истерику. Он назвал Россию "страной-агрессором" и потребовал от украинского МИДа объяснить, почему он не реагирует на действия Москвы.Негодуют и простые украинские пользователи Сети. Некоторые комментаторы шлют проклятия в адрес России, другие желают всяческих проблем.Россиян эта истерика изрядно позабавила. "Читаю комментарии украинцев – это полная жесть. Рагули, вы сначала в Киеве мосты почините, а то скоро все развалится, потом в сторону Керченского пролива смотрите", – написал пользователь с ником Полковников Остап.Железнодорожная часть будет открыта 23 декабря. В церемонии примет участие президент Владимир Путин. Первые поезда пойдут по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.