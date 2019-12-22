Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой от участия в новогодних передачах на ТВ. Он уверен, что это спланированный ход.

Член экспертного совета поразвитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой отучастия в новогодних передачах на ТВ. Он уверен, что это спланированный ход.По словам эксперта, "Голубыеогоньки", особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутреннимОлимпийским играм. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротарусначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", -порассуждал собеседник "Дни.ру".Манукян сравнил шоу-бизнес соспортом – "с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом". Приэтом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милыеи улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовымивозможностями."Кстати, надо сказать, что ядоволен тем фактом, что придал этому "олимпийскому движению" ускорения три годаназад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже втоп статусе, как, к примеру, Александр Панайотов", – заявил эксперт. По его мнению,певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. "Этосчастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул", – убежден Манукян.6 Дек 2019 в 9:31 PSTОн отметил, что за годы ужепривык к светской тусовке и со многими познакомился. "Знаете, все ониталантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральнаяистория. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других ониотличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника ииллюзий", – раскусил звезд, и в частности, , эксперт."Это все маскарад, спектакль,в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь.Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых ониподогревают интерес к себе", – заключил Манукян. Отметим, чтодействительно в последнее время стала большее внимание уделять соцсети. Оначастенько публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри, также как и ее супругМаксим Галкин.