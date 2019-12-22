Член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой от
участия в новогодних передачах на ТВ. Он уверен, что это спланированный ход.
Член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал отказ Аллы Пугачевой от
участия в новогодних передачах на ТВ. Он уверен, что это спланированный ход.
По словам эксперта, "Голубые
огоньки", особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним
Олимпийским играм. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару
сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", -
порассуждал собеседник "Дни.ру".
Манукян сравнил шоу-бизнес со
спортом – "с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом". При
этом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые
и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми
возможностями.
"Кстати, надо сказать, что я
доволен тем фактом, что придал этому "олимпийскому движению" ускорения три года
назад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже в
топ статусе, как, к примеру, Александр Панайотов", – заявил эксперт. По его мнению,
певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. "Это
счастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул", – убежден Манукян.
6 Дек 2019 в 9:31 PST
Он отметил, что за годы уже
привык к светской тусовке и со многими познакомился. "Знаете, все они
талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная
история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они
отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и
иллюзий", – раскусил звезд, и в частности, , эксперт.
"Это все маскарад, спектакль,
в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь.
Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых они
подогревают интерес к себе", – заключил Манукян. Отметим, что
действительно в последнее время стала большее внимание уделять соцсети. Она
частенько публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри, также как и ее супруг
Максим Галкин.