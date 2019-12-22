В рамках проведения акции «Зимние каникулы» в каждом округе столицы сотрудники ГИБДД Москвы проводят мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов...

В рамках проведения акции «Зимние каникулы» в каждом округе столицы сотрудники ГИБДД Москвы проводят мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов. Детей и взрослых дорожные полицейские призывают стать заметнее на проезжей части.Сотрудники Отдела ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вблизи пешеходных переходов провели профилактическую акцию светоотражающую акцию. С детьми и их родителями инспекторы побеседовали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и призвали всех пешеходов стать ярче при переходе проезжей части, чтобы водитель заблаговременно смог увидеть пешехода в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.В завершение бесед всем участникам акции дорожные полицейские вручили световозвращающие значки и браслеты.В Северо-Восточном округе сотрудники ГИБДД совместно с «Родительским патрулем» принял участие в проведении профилактического мероприятия во дворах. В утренние часы маршруты нарядов дорожно-патрульной службы подразделений Госавтоинспекции максимально приближены к образовательным организациям. Заместитель начальника ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Прохоров совместно с инспекторами пропаганды и родителями учащихся ГБОУ «Школа № 281» рассказали взрослым и юным пешеходам о необходимости оборудовать верхнюю одежду и школьные рюкзаки стильными элементами безопасности – светоотражающими наклейками, подвесками и брелоками.Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание также уделили водителям, которые перевозили детей в автомобилях, рассказав им о необходимости применения детских удерживающих устройств.Всем участникам дорожного движения сотрудники ГИБДД вручили памятки с напоминанием о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Инспекторы ГИБДД Южного округа совместно с руководством ГБОУ «Школа № 924», представителями родительской общественности и ЮИДовцами приняли участие в профилактической акции «Родительский патруль». Патруль дислоцировался возле входа на территорию учебного учреждения и встречал родителей, провожающих своих детей в школу, как в пешем порядке, так и на автомобилях, а также школьников, направляющихся на занятия. Инспекторы ГИБДД общались со школьниками и их родителями, напомнив им о правилах дорожной безопасности на улицах и дворах города. Полицейские рассказали ребятам о безопасном маршруте, который нужно выбирать при следовании в школу и обратно, а родителям пояснили, что этот маршрут содержится в Паспорте дорожной безопасности школы, с которым можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.На память о встрече дорожные полицейские подарили ребятам световозвращающие аксессуары, а родителям вручили памятки на тему «Дорожная безопасность школьника».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81