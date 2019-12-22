Артистка Елена Воробей и певец Николай Басков могли бы составить отличную пару. Так считает вокалистка Любовь Успенская. Между тем Елена и Николай вместе высмеивают телеведущую Ксению Собчак.

Артистка Елена Воробей и певец Николай Басков могли бы составитьотличную пару. Так считает вокалистка Любовь Успенская. Между тем Елена иНиколай вместе высмеивают телеведущую Ксению Собчак.Воробей и Басков участвуют в съемках новогоднего шоу дляодного из федеральных каналов. Зрителям планируют показать не только веселые,но и злободневные номера.Как сообщил Николай Басков в личном "Инстаграм", одно извыступлений будет посвящено громкой свадьбе телеведущей Ксении Собчак ирежиссера Константина Богомолова. Также артист опубликовал фото, котороепривело в ужас его подписчиков.В кадре Николай Басков позирует с Еленой Воробей, котораязагримирована "под Ксению Собчак". Звезде приклеили внушительных размеров фальшивый подбородок.Поклонникам вокалиста, показалось, что гримерам удалосьвоссоздать образ Любови Успенской. Мол, на Ксению Собчак мало похоже.20 Дек 2019 в 3:13 PST"На Собчак вообще не похожа, скорее Успенская, где-торядом... Басков красавец, впрочем, как всегда! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, какая страшная", "Ой...я не фанат Собчак, но это прям страх какой то. Ксения намного симпатичнее", "Тожеподумала, что это либо сама Успенская, либо пародия на нее 😂🙈😂", "Цирк на дроте , я панимаюшто Воробей, похожая на трансвистита, идеальная пара для Коли, но это простокошмар🙈🙈🙈😂😂😂😂", "Ладно страшное лицо, но чтопод подмышечными впадинами😱😱😱 Если возраст, тогда прошупрощения !" – рассуждали поклонникиВ комментариях отметилась и сама Любовь Успенская. Она написала, чтовокалисту необходимо присмотреться к юмористке. "Коля, давай женись наВоробей. Будете очешуительная пара", – сказала певица