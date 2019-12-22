Телеведущая в очередной раз удивила зрителей неожиданной выходкой. Во время шоу она устроила одному из участников расслабляющую терапию.

Телеведущая в очередной раз удивила зрителей неожиданной выходкой. Во время шоу она устроила одному из участников расслабляющую терапию.Лариса Гузеева подошла к очередному жениху-герою шоу "Давай поженимся" и принялась ласкать руками его голову. Таким образом она хотела занять мужчину, пока одна из потенциальных невест готовила ему свой сюрприз.Женщина попросила вынести в студию массажный стол и расположить к себе участника профессиональным массажем. Однако пока шли приготовления, ведущая взяла на себя инициативу. Стоит отметить, что артистка уделила особое внимание мочкам ушей участника, которые считаются эрогенной зоной.19 Дек 2019 в 8:08 PSTУвидев этот перфоманс, невестка пришла в негодование. Однако зал был был под впечатлением того, что вытворяла Лариса Гузеева и не обратил на это особого внимания. Зрители пошутили, что теперь мужчине придется жениться на телеведущей.