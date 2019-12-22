Невероятная серия рикошетов привела колесо от грузовика в салон легкового автомобиля, ехавшего по улице в городе Гуанчжоу. Как ни странно, водитель легковушки, попавшей в необычную аварию, отделался легкими травмами.

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в минувшую пятницу, 20 декабря, на улице в городе Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун.Колесо, отвалившееся от грузовика, выкатилось за пределы проезжей части, но после нескольких рикошетов вскоре вернулось обратно.Серия отскоков по затейливой траектории привела "снаряд" в среднюю полосу, где он поразил легковой автомобиль. В результате столкновения колесо частично влетело в салон машины.Как сообщают местные СМИ, водитель отделался незначительными ссадинами.