Сборная России по фристайлу в составе Максима Бурова, Павла Кротова и Любови Никитиной заняла первое место в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Китае. Россияне победили с результатом 316,66 балла.

Сборная России по фристайлу в составе Максима Бурова, Павла Кротова и Любови Никитиной заняла первое место в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Китае. Россияне победили с результатом 316,66 балла.На втором месте расположилась китайская команда, набравшая 312,12 балла. В тройке лучших оказалась вторая сборная Китая. В ее активе 286,86 балла.Ранее на турнире серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях завоевал россиянин Максим Буров.