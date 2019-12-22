Институты и научные центры Донецка работают над вакциной от рака и лекарством от инсульта. Их исследования не прекращались даже во время военных действий.

Институты и научные центры Донецка работают над вакциной от рака и лекарством от инсульта. Их исследования не прекращались даже во время военных действий.За пять лет войны в Донбассе не прекращалась работа на фронте научных достижений. Ученые в Донецке разрабатывают новые лекарства. Исследования ведутся в нескольких направлениях. И они никогда не останавливались. В Донецком институте физико-органической химии и углехимии пытаются получить противораковую вакцину.А еще здесь синтезирован новый материал, который может стать эффективным лекарством от инсульта. "Фантастически эффективный препарат, — рассказывает Михаил Савоськин, директор института. — Сейчас он прошел испытание на животных лабораторных. Планируются клинические испытания. Мы — на острие мировой науки в этом направлении".Когда-то институт Академии Наук Украинской ССР — теперь передовой исследовательский центр Донецкой республики. В жидком азоте при температуре минус 196 градусов у нас пробирки с клеточными культурами. По ряду направлений здесь обогнали многие иностранные институты. Особенно в хирургии. Война требует новых лекарств и современных подходов.В стерильном боксе получают стволовые клетки, которые используют потом при лечении ожогов, во время операций. Внутрь бокса попасть может далеко не каждый. Полная изоляция: ни одной бактерии оказаться там не должно.Здесь проводят уникальные операции, ведут исследования — как лучше лечить раненых. И не только их. Осваиваются технологии изготовления суставов из нано-материалов.Нано-материалы производят здесь же, в Донецке. Не обязательно для медицины. Например, в Физико-техническом институте изобрели материал для фильтрации воды. Очищать им можно даже самую грязную воду.Блокада, внешнее давление и военные действия науку не остановили. Публикации донецких ученых получают международное признание. На фронте фундаментальных исследований есть успехи.