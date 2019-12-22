Знаменитому кардиохирургу Лео Бокерии исполнилось 80 лет. Поздравления с юбилеем ему направил Владимир Путин.

Знаменитому кардиохирургу Лео Бокерии исполнилось 80 лет. Поздравления с юбилеем ему направил Владимир Путин.Президент подчеркнул уникальность вклада Бокерии в развитие отечественной кардиологии и здравоохранения в целом, передает телеканал "Россия 24". Владимир Путин также отметил его плодотворную общественную деятельность и активное участие в реализации социально значимых инициатив. Президент пожелал кардиохирургу здоровья и осуществления намеченных планов.