Французский лидер Эмманюэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая должна была ему выплачиваться независимо от личного состояния после ухода с поста в 2022 или 2027 году.

Французский лидер Эмманюэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая должна была ему выплачиваться независимо от личного состояния после ухода с поста в 2022 или 2027 году.Также он отказался от полагающегося по закону членства в Конституционном совете.Пенсия экс-президентам во Франции была учреждена в 1955 году. Сейчас это 6220 евро в месяц. Зарплата члена Конституционного совета – 13550 евро.Таким образом Макрон действует в соответствии с ситуацией в стране. В Елисейском дворце подчеркнули, что выборные лица должны показывать пример своим поведением.Франция уже три недели бастует против пенсионной реформы. Медики, учителя, полицейские требуют повышения пенсий, передает ТАСС.