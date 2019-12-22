На этапе Кубка мира по фристайлу, который в эти дни проходит в Китае, завершились соревнования у мужчин в лыжной акробатике. Российский спортсмен Максим Буров занял второе место, набрав 126,70 балла.

На этапе Кубка мира по фристайлу, который в эти дни проходит в Китае, завершились соревнования у мужчин в лыжной акробатике. Российский спортсмен Максим Буров занял второе место, набрав 126,70 балла.Россиянин уступил лишь китайскому фристайлисту Ци Гуанпу. В активе победителя 128,05 балла​​​. Тройку лучших замкнул его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).Россияне Павел Кротов и Илья Буров заняли соответственно пятое и шестое места.