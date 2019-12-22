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<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2019-moj-muzh-ushel-k-molodoj-pismo-postarevshej-kudryavcevoj-vyzvalo-nedoumenie.html" target="_blank">Мой муж ушел к молодой: письмо постаревшей Кудрявцевой вызвало недоумение</a> - Ведущая шоу Секрет на миллион на НТВ пообщалась с коллегой Региной Дубовицкой о семейных ценностях. Звезда Аншлага эмоционально высказалась о браке Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой.