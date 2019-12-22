Независимая избирательная комиссия Афганистана опубликовала предварительные итоги сентябрьских выборов президента страны.

Независимая избирательная комиссия Афганистана опубликовала предварительные итоги сентябрьских выборов президента страны. Как рассказала в воскресенье глава НИК Хава Алам Нуристани, победу одерживает действующий президент Ашраф Гани. Он набрал 50,64 процента голосов из 1,9 миллиона избирателей, пишет ТАСС.Премьер-министр страны Абдулла Абдулла заручился поддержкой 39,52 процента афганцев. Бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр, с результатом 3,85 процента голосов, потребовал пересчета в связи с нарушениями избирательного закона. Предварительные результаты выборов, прошедших 28 сентября, НИК должна была объявить 19 октября, но заявила о задержке.