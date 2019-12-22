Нашумевший фильм Текст стал настоящим испытанием для Кристины Асмус и ее супруга-комика. Режиссер скандальной картины Клим Шипенко рассказал неожиданные факты о знаменитой паре.

Нашумевший фильм"Текст" стал настоящим испытанием для Кристины Асмус и ее супруга-комика. Режиссерскандальной картины Клим Шипенко рассказал неожиданные факты о знаменитой паре.Оказывается, Шипенко изначально не рассматривалактрису на главную роль в своем фильме. Кристина Асмус сама пожелала участвовать в кастинге.Ради интересных проектов артистам приходится многимжертвовать. "Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили,она согласилась", – сообщил постановщик в эфире ютуб-шоу "Морозова хочетзнать".Режиссер добавил, что согласившись сыграть в эротическойсцене, Кристина Асмус должна была понимать, что на нее обрушится шквал негатива и критики.При этом он отметил, что такая реакция зрителей вызвана российскимменталитетом. По его словам, на Западе кподобным сценам нормальное отношение.19 Дек 2019 в 8:30 PSTПо словам Шипенко, ГарикХарламов не стал возражать против съемок Кристины Асмус в фильме "Текст" с 29-летнимИваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важенэтот проект. "Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, вкоторые мне вмешиваться не стоит", – подчеркнул Клим.Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больноударил по ней и ее супругу-шоумену. Недоброжелатели пары не давали им прохода,а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламоваже сыпались оскорбления.Хейтеры иханжи обвинили в развращенности и называли ее мужа "рогоносцем". Сам юморист полностьюподдержал жену. Примечательно, что после травли заявила, что теперьхочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.