Нашумевший фильм
Текст стал настоящим испытанием для Кристины Асмус и ее супруга-комика. Режиссер
скандальной картины Клим Шипенко рассказал неожиданные факты о знаменитой паре.
Нашумевший фильм
"Текст" стал настоящим испытанием для Кристины Асмус и ее супруга-комика. Режиссер
скандальной картины Клим Шипенко рассказал неожиданные факты о знаменитой паре.
Оказывается, Шипенко изначально не рассматривал
актрису на главную роль в своем фильме. Кристина Асмус сама пожелала участвовать в кастинге.
Ради интересных проектов артистам приходится многим
жертвовать. "Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили,
она согласилась", – сообщил постановщик в эфире ютуб-шоу "Морозова хочет
знать".
Режиссер добавил, что согласившись сыграть в эротической
сцене, Кристина Асмус должна была понимать, что на нее обрушится шквал негатива и критики.
При этом он отметил, что такая реакция зрителей вызвана российским
менталитетом. По его словам, на Западе к
подобным сценам нормальное отношение.
19 Дек 2019 в 8:30 PST
По словам Шипенко, Гарик
Харламов не стал возражать против съемок Кристины Асмус в фильме "Текст" с 29-летним
Иваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен
этот проект. "Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в
которые мне вмешиваться не стоит", – подчеркнул Клим.
Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно
ударил по ней и ее супругу-шоумену. Недоброжелатели пары не давали им прохода,
а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламова
же сыпались оскорбления.
Хейтеры и
ханжи обвинили в развращенности и называли ее мужа "рогоносцем". Сам юморист полностью
поддержал жену. Примечательно, что после травли заявила, что теперь
хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.